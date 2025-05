Abschlusskonzert Noah Diemer & Elias Kiefer (presented by HMDK Stuttgart)

Nach fünf Jahren Studium an der HMDK Stuttgart hat der Pianist Noah Diemer sich eine Band aus Musikern der Stuttgarter Szene zusammengestellt die er in dieser Zeit kennengelernt hat und die ihn auf seinem Weg begleitet haben.

Den Kern der Band bildet sein Trio bestehend aus David Giesel am Schlagzeug und Moritz. Holdenried am Kontrabass. Für seinen Abschluss wird das Trio mit Daniel Roncari am Saxophon und Sebastian Minet an der Gitarre erweitern werden. Die Band wird an diesem Abend nur Eigenkompositionen spielen, die Noah über die Zeit seines Studiums geschrieben hat. Beeinflusst sind diese von seinen musikalischen Vorbildern wie zum Beispiel Gerald Clayton, Aaron Parks und Bill Frisell.

Vieles von dem, was uns bewegt, lässt sich nicht in Worte fassen. Unsichtbare Wahrheiten hörbar machen, zum Klingen zu bringen: das ist das Ziel der Kompositionen.

Besetzung: Daniel Roncari (sax); Sebastian Minet (git); Noah Diemer (p); Moritz Holdenried (b); David Giesel (dr);