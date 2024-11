Absent ist ein junger Musiker aus einem kleinem Ort in der Nähe von Hamburg. Dass der Norden kalt ist, spürte er schon in seinen jungen Jahren. Noch während der Schulzeit fing er mit Musik an und präsentierte sie auf Soundcloud. Und dann gab es auch schon kein Zurück mehr.

Spätestens nach der Veröffentlichung seines Albums "These Demons Lay Me Down" im Jahr 2019 war für absent klar, dass es keinen anderen Weg als die Musik gibt. Und mittlerweile, nur einige Jahre später, ist er aus der deutschen Untergrund-Szene nicht mehr wegzudenken. Durch die einzigartigen Hooks und die Parts, in denen sich viele der neuen Generation widerspiegeln können, hat er sich eine Fanbase aufgebaut, die wie eine Familie ist.

Nach der ersten erfolgreichen Solo-Tournee im Mai 2023 wird es für absent nun Zeit, das Spektrum zu erweitern. Sein neues Album "2K Nostalgia" erscheint diesen Herbst und damit geht es im November und Dezember 2024 wieder auf die Bühne. Insgesamt zehn Shows hat der Rapper bestätigt und neben Deutschland stehen dieses Mal auch erstmalig Österreich und die Schweiz auf dem Tourneeplan. Dabei können sich die Fans gleichermaßen auf alte Klassiker und neue Hits freuen.