Ach wie gut, dass jeder weiß...

Amüsantes Märchen von Stefan Jäger

Das Rumpelstilzchen hat sich gar nicht entzweigerissen. Munter und vergnügt lebt es im Märchenland und spinnt sein Stroh genauso wie seine Intrigen. Aufgrund seines sagenhaften Reichtums ist es vom König sogar in den Stand eines Barons erhoben worden. Viele Bauern sind bei ihm verschuldet, so auch der Bauer Hans und seine Frau Marie, die kaum noch wissen, wie sie ihre vielen Kinder ernähren sollen.

Die größeren Kinder laufen von zu Hause fort, als sie erfahren, dass das Rumpelstilzchen ihren Eltern angeboten hat, statt des Geldes auch eines von ihnen zu nehmen, noch immer ist es also hinter Kindern her. Auf ihrem Weg durch das Märchenland treffen die Kinder nacheinander auf Rapunzel, Dornröschen, Schneewittchen und den Prinzen. Jede dieser Figuren lebt in ihrer Vergangenheit, Rapunzel denkt einzig an ihre Haare, Dornröschen ist immer nur müde, weil das Wachküssen nicht richtig funktioniert hat. Schneewittchen fürchtet, dass jeder sie nur umbringen will, weil sie doch so wunderschön ist.

Der Prinz schließlich hat alle Hände voll zu tun, um all die sitzengelassenen Prinzessinnen zu versorgen, denn sein Vater, der König, hat das so bestimmt. Um Geld zu verdienen, unterrichtet der Prinz sogar das reiche Rumpelstilzchen im Fechten. Und um die Kinder loszuwerden, lehrt der Prinz auch diese das Fechten. Auf der weiteren Reise der Kinder treffen sie auch auf das Rumpelstilzchen.

Doch was wird geschehen? Können sie das Rumpelstilzchen besiegen und wieder nach Hause zurückkehren? Und wenn ja, wie wird es ihnen gelingen? Das alles erfahrt Ihr im Sasse-Theater, welches euch dieses Jahr ins Märchenland des Rumpelstilzchens zurückbringt.

Regie: Mia Rimer, Markus Beuther

Verlag: Reinehr-Verlag