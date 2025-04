Achtsam morden

Krimikomödie nach dem Bestseller-Roman von Karsten Dusse

Bearbeitung: Bernd Schmidt

Mit: Schirin Brendel, Stefan Maaß, Andreas Petri

Regie, Bühne und Kostüme: Marcel Keller

Wegen der hohen Nachfrage weitere Vorstellungen!

Es läuft nicht gut für Björn Diemel. Seine Frau und sein Kind sieht er kaum, sein Beruf ist ihm verhasst. Auf Geheiß seiner Ehefrau soll Strafverteidiger Björn Diemel, der sich in seinem beruflichen Alltag bis zur Selbstaufgabe um das Wohlbefinden der organisierten Kriminalität zu kümmern hat, an einem Achtsam- keitsseminar teilnehmen, um seine Work-Life-Balance besser in den Griff zu bekommen.

Und das tut er mit Erfolg. Sie müssen nichts verändern. – Sie müssen nichts erklären. – Sie müssen nichts bewerten: Das wird zu seiner Leitmaxime. Bei einem gemeinsamen Wochenende mit seiner Tochter im Wochenendhaus seines Hauptarbeitgebers, dem Mafia-Boss Dragan, geraten die Dinge aus den Fugen …