Ein gern gesehener Gast bei Sommer ist der Stadt ist die Schwäbisch Haller Unplugged-Formation AcoustasoniXs. Bei ihrem Auftritt im Palais Adelmann verstärken sich Frank Engel an Akustikgitarre und Reibeisenstimme, Jürgen MAUI Maurer an Akustikgitarre und Akustikbass und Steffen Sturm am Schlagzeug mit dem Ellwanger Lokalmatador Klaus Dietrich an den Keyboards. Das Quartett wird eine Mischung von Rock- und Poptiteln präsentieren. Die Musiker verstehen es, ihr Publikum mit einzubeziehen – und so dürfen sich die Gäste auf einen kurzweiligen Abend freuen.

Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse, Einlass: 19 Uhr.