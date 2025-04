Offene Bühne

„Acoustic Night“ - offene Bühne

Am Samstag, den 5.4.2025 wird der Abend eröffnet von Broken Wood mit Folk, Country und Oldies

Jeder, der gerne Musik macht oder als Zuhörer dabei sein will, ist eingeladen, wenn ein abwechslungsreicher Abend über die Bühne geht.

Wer mitmachen will, kann sich am Konzertabend bis 20.00 Uhr direkt bei den Openern melden. Es wird in der Regel unplugged gesungen und gespielt. Jeder kann dem Publikum drei Stücke vortragen. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstalter freuen sich wieder auf viele Zuhörer, Musiker und auf einen tollen Abend !

Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr.

Das Siedlerheim liegt in Heidenheim-Schnaitheim, Deutsche Heimat 49/1.

Parkplätze sind auf dem Vereinsgelände und in der Umgebung vorhanden.