Acqua Alta – Crossing the Mirror

Beim Blick durch ein Tablet oder ein Smartphone wird ein Pop-up Buch zur Bühne für eine virtuelle Tanzperformance. Mit einfachen grafischen Strichen wird das Leben von Miniaturwesen enthüllt, die in einer imaginären Welt leben. Erzählt wird die Geschichte einer Frau, eines Mannes und eines Hauses; einer täglichen Routine, absurd und voller Unstimmigkeiten. Doch an einem Regentag wird ihr Leben auf den Kopf gestellt: Das steigende Wasser lässt ihr Haus in einem tintenfarbenen Meer versinken. Die Frau rutscht aus und verschwindet, nur ihr Haar bleibt zurück – und es ist lebendig. Eine Geschichte vom Verlieren und Suchen, von der Angst vor dem Bizarren und dem Anderssein und wie man sie zähmt.