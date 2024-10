Am Samstag vor dem ersten Advent wird es vorweihnachtlich in Warmbronns Ortsmitte: unser traditioneller Adventsmarkt Apfel, Nuss und Mandelkern zieht große und kleine Besucher magisch an. Wunderschön beleuchtet sind die Stände der Vereine, die von gebrannten Mandeln bis zu originellem Kunsthandwerk weihnachtliche Gaben anbieten.