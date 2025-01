Euphorie am Abgrund Tour 2025

Passend zu ihrem neuen Album “Euphorie am Abgrund” kündigt die Alex Mofa Gang eine ausgedehnte Tour für 2025 unter selbigem Namen an. Am 11. Oktober 2024 erscheint das gleichnamige Album, welches mit “Reich Sein” und dem heute erschienenen “Treppenhaus” bereits zwei Vorboten aufweist.

Nachdem die Band dann Ende Mai ihre nahezu komplett ausverkaufte “Karambolage” Tour sowie den Festivalsommer hinter sich bringen, erscheint also endlich neue Musik. Tanzbar und intensiv, allerdings auch nachdenklicher sind sie geworden: Es geht um Selbstreflektion und die Frage: Wie bleibt man optimistisch in schwierigen Zeiten?

Gemeinsam beantwortet sich diese Frage auf der “Euphorie am Abgrund” Tour Anfang 2025, bei der die Alex Mofa Gang in insgesamt zwölf Terminen live zu erleben sein wird.

Präsentiert wird die Tour von SCHALL und Punk.Rockt.