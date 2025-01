Alexander Schaumann – Die schöpferische Realität der Aufmerksamkeit

Menschenbetrachtung bezieht sich zunächst auf die äußere Wahrnehmung. Schaffen wir eine geeignete Wahrnehmungs- und Gesprächssituation, so ist erstaunlich, was alles wahrgenommen werden kann. Der sinnliche Anblick erweist sich als das wahre Bild des seelischen und geistigen Menschen. Unversehens bildet sich eine feine Atmosphäre seelischer Anteilnahme zwischen den Beteiligten. Versuchen die Beobachter das Wahrgenommene zu beschreiben und zu verstehen, wird es zwischen ihnen warm und dicht. Eine besondere Intimität entsteht. Deren Zustandekommen hat eigene Bedingungen, die selbst beobachtet und studiert werden können. Diese Menschenbetrachtung wird am Samstagabend einführend vorgestellt und im anschließenden Seminar vertiefend geübt.