Alles Pinguin, oder was?

Spiel: Peer Damminger

Kindertheater 2 (6 bis 10 Jahre)

Eine Kolonie Kaiserpinguine - alle mit Namen Meier - brütet in der Kälte der Antarktis. Jeder Herr Meier sitzt auf seinem Ei. Plötzlich taucht ein artfremder Pinguin auf. Kleiner als die anderen, mit rotem Schnabel und Stummelbeinchen. Müller ist sein Name. Völlig klar, was passiert: Die Kaiserpinguine rücken von dem Fremdling ab und lassen ihn frierend stehen. Doch da fällt einem der Herren Meier das Ei ins Meer und nur Herr Müller besitzt genug Courage, sich in die Fluten zu stürzen.

Die KiTZ Theaterkumpanei bringt das Kinderbuch von Dorothee Haentjes als Mischung aus Figurentheater und Schauspiel auf die Bühne. Die kleine Fabel über große Vorurteile wird bei Peer Damminger zu einer herzerwärmenden, spannenden Geschichte aus der Kälte der Antarktis.