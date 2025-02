ALLT wurde 2020 gegründet und ist eine progressive Metalcore-Band aus Karlskoga, Schweden, die für ihr audiovisuelles Storytelling und ihren innovativen Ansatz in diesem Genre bekannt ist. Der Name „Allt“, der auf schwedisch „alles“ bedeutet, verkörpert die Philosophie der Band, sich nicht durch Genregrenzen einschränken zu lassen. Ihre Musik schöpft ihre Inspiration aus der Welt um sie herum, indem sie Geschichten und Mythen aus allen Epochen in konzeptionell reichhaltige Kompositionen einfließen lässt. Ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum From The New World ist jetzt über Century Media Records erschienen.

Seit ihrer Gründung sind ALLT ausgiebig durch Europa und Großbritannien getourt und haben die Bühne mit Bands wie BLEED FROM WITHIN und ANIMALS AS LEADERS geteilt. Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums From The New World gehen ALLT vom 2. bis 23. März 2025 auf ihre From The New World-Europatour mit Shows in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern.

Gitarrist Olle Nordström sagt über die Tour: „Wir haben jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet, und die Chance, From The New World endlich auf unserer eigenen Headline-Tour zum Leben zu erwecken, fühlt sich surreal an. Wir freuen uns darauf, diese Reise mit unseren Fans in ganz Europa und Großbritannien zu teilen.“

ALLT sind derzeit als Support der schwedischen Metalcore-Band Imminence auf der The Black Tour unterwegs, um dem Publikum einen ersten Eindruck von ihrem neuen Album zu vermitteln.