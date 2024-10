Alma Naidu ist eine preisgekrönte Sängerin und Komponistin aus München. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete sie als „eines der größten Gesangstalente der Republik", das Jazzthing Magazin lobte ihre "zartelegische, wunderschön klare und absolut intonationssichere Stimme". Sie trat unter anderem bei der Jazzwoche Burghausen, dem Nublu Festival New York, dem Jazzfest Bonn und den Leverkusener Jazztagen auf. Konzertreisen brachten sie in den vergangenen Jahren bis nach Indien, in die Mongolei, in die USA und nach Japan. Sie teilte sich bereits mit Nils Landgren, Bobby McFerrin und Wolfgang Haffner die Bühne, auf dessen zwei zuletzt erschienen Alben sie zu hören ist (ACT, 2020 & 2022). Alma Naidu wurde unter anderem mit dem BMW Welt Young Artist Jazz Award und dem Kurt Maas Jazz Award ausgezeichnet. 2021 erhielt sie den Bayerischen Kunstförderpreis.

Anfang 2022 erschien ihr Debütalbum Alma (zu deutsch: Seele, erschienen auf Leopard Records), auf dem Alma Naidu ihre selbst komponierte und arrangierte Musik vorstellt. Das Album schaffte es in die Top 10 der deutschen Jazzcharts und erlangte breite internationale Aufmerksamkeit mit Artikeln unter anderem im Rolling Stone Magazin und diversen "Album des Monats“ Platzierungen, wie zum Beispiel vom Jazz at Lincoln Center. Die zwölf Songs basieren auf einer Kernbesetzung von Schlagzeug (Wolfgang Haffner), Bass (Claus Fischer) und Tasteninstrumenten (Simon Oslender), prominent ergänzt durch hochkarätige Gastbeiträge unter anderem von Nils Landgren und Dominic Miller.

Mit ihrer eigenen Band spielt sie regelmäßig auf den wichtigsten Bühnen und Festivals der Republik und tourte mit ihrem Programm im europäischen Ausland. Die Musik der in Jazz und Klassik ausgebildeten Künstlerin ist beeinflusst von Jazz, Pop, Soul und Filmmusik. Seelenvolle Stücke, berührend und energetisch.

Ihr Studium in Jazzgesang absolvierte Alma Naidu an der Hochschule für Musik und Theater München sowie an der Royal Academy of Music in London, wo sie unter anderen bei Jazzikone Norma Winstone studierte.

Neben ihrer Jazzlaufbahn wirkte die Sängerin in diversen Musical- und Opernproduktionen wie "Rosaly - das Mädchen aus Glas" als Rosaly (München, 2016), "Highlights aus Lion King" als Nala (Salzburg, 2017), "Lovemusik" (Musikalische Komödie Leipzig, 2018), “Jesus Christ Superstar" (Staatstheater Augsburg, 2019) und „Angel’s Bone“ (2023) mit.

Besetzung: Alma Naidu (voc); Benyamin Nuss (keys); Andreas Dombert (git); Lisa Wulff (b); Valentin Renner (dr)