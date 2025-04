Vom Geheimtipp der Leipziger Indie-Szene hat sich ALMOST TWINS mit dem Release ihres Debütalbums Hands / Trees im Mai 2024 zu einem der spannendsten Acts im deutschen Indie entwickelt. Gestützt von zwei Deutschland-Tourneen, Auftritten auf diversen Festivals und als Support Act für Dekker auf 16 Terminen, haben die fünf Indie-Folker 2024 zu ihrem Jahr gemacht. 2025 soll es ähnlich weitergehen, denn bereits im Frühjahr gehen Almost Twins auf ihre nächste Tour durch zehn deutsche Städte. Neue Musik kündigt die Band um Sänger und Songwriter Max Grüner ebenfalls an: Die erste Single ihres zweiten Albums wird passend zur Tour im Frühling 2025 erwartet.

Mit ihren handgemachten Songs zwischen subtiler Komplexität und charmanter Schlichtheit schaffen die fünf Musiker eine unbändige Live-Energie. Auf der Bühne lässt sich das fast zwillingshafte Verständnis von Max Grüner (Gesang, Gitarre), Laurenz Welten (Saxofon, Klarinette), Valentin Mühlberger (Wurlitzer, Synth), Arne Imig (Bass) und Raphael Schuster (Schlagzeug) deutlich spüren. Von den leisesten Akustikgitarrenmomenten bis zu jazzinspirierten, expressiven Höhepunkten schöpfen Almost Twins die Dynamik ihrer Songs voll aus. Warme Synth-Teppiche, kreisende Wurlitzer-Patterns, verträumte Saxophon- und Klarinettenlinien und mehrstimmiger Gesang vereinen sich zu einem Sound, der sich leicht anfühlt, ohne an Tiefgang zu verlieren, Ruhe ausstrahlt und es sich doch erlaubt aus dieser auszubrechen. Ein perfekter Singer-Songwriter-Traum, der an Erlend Øye (Kings Of Convenience), José Gonzáles oder This Is The Kit erinnert.