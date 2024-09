Wer löst dauerpräsente Klischees auf? Wer weiß Rat in jeder Not? Wer hat auch für die auswegloseste Situation einen Spruch auf Tasche?

ALTE MÄDCHEN!

Endlich sind sie wieder AUFGETAUCHT.

`same same but different´

2 ausgebuffte Bühnengranaten,

Fast 80 Jahre Bühnenerfahrung.

14 Knallersongs, X virtuose Tanzeinlagen.

Jutta Habicht und Sabine Urig bearbeiten all das, was Frauen nicht zu denken und Männer nicht zu fragen wagen!

AUFGETAUCHT ist auch ein Abend über eine Freundschaft, die jeder innerlichen und äußerlichen Krise standgehalten hat.

Texte: Anna Bolk | Regie: Udo Rau | Musik: S. Häfelinger, B. Fischer, B. Heart, J. Carstens, N. Kok, Jens Wrede, D.Rieken, S. Endrigkeit | Vocalarrangements: Ines Martinez | Choreographie: Susanne Hayo | Fotos: Harald Hoffmann, Jana Tost | Grafik: Julia Benning