Die belgischen Post-Metal-Giganten Amenra kehren 2025 für eine eindrucksvolle Tour nach Deutschland zurück. Mit intensiver Bühnenpräsenz und einer Klanggewalt, die jeden Saal bis ins Mark erschüttert, wird Amenra ihre Fans im April auf eine tiefgehende Reise durch Dunkelheit, Schmerz und spirituelle Transformation mitnehmen. Die Band, die seit über zwei Jahrzehnten den Post-Metal prägt und mit unnachgiebiger Hingabe intensive Live-Erlebnisse schafft, wird in sechs deutschen Städten zu erleben sein.

In einer Kombination aus packender Schwere und emotionaler Tiefe entfaltet Amenra live eine einzigartige, kathartische Atmosphäre. Die kraftvollen Vocals und tiefen Gitarrenklänge bringen nicht nur Fans des Metal-Genres in ihren Bann, sondern ziehen Menschen aller Musikrichtungen an, die nach einem intensiven, authentischen Erlebnis suchen.