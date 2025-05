Präsentiert: ANATOLiAN AFTERWORK MiXTAPE

mit DJ Nazım Sabuncu im Merlin Café

Stell’ Dir einen großen, musikalischen Kochtopf vor. In diesen gibst du nun den analogen, anatolisch-orientalischen Sound der 1960 und 1970er Jahre. Dazu kommt eine Brise Funk, eine Scheibe Rock und damit der Groove noch mehr in den Vordergrund kommt, hin und wieder einen Hauch Electro. Fertig ist das ‘Anatolian Retro Mixtape’ von DJ Nazım Sabuncu! Lokalen Weltmusik-Insidern ist Nazım eher bekannt durch seine Bands ‘Limanja’ und ‘Kara Orman’, die genau diese schmackhafte, musikalische ‘Çorba’ auf die Bühnen dieser Welt bringen. Als DJ mischt er seine Musikleidenschaft mit der Energie der Musikperlen dieser goldenen Ära der türkischen Musik. Es erwartet Euch also ein exotisches, grooviges Set, das Euch tanzend an den Bosporus bringen wird… versprochen!