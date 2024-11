André Rieu Gold & Silver

Das spektakuläre Weihnachtskonzert

mit André Rieus neuem überwältigenden Weihnachtskonzert „Gold and Silver“,das exklusiv nur im Kino zu sehen ist! Dieses zauberhafte Event verkörpert den festlichen Geist der Weihnacht und bringt Freude, Wärme und Licht auf die große Kinoleinwand. Lassen Sie sich verzaubern von der wunderbaren Welt hinreißenden Glanzes in Andrés Winterwunderland! Im funkelnden Glitzern von 150 Kronleuchtern und 50 venezianischen Kandelabern wird Ihnen bei den zauberhaften Melodien all Ihrer Lieblings-Weihnachtslieder ganz warm ums Herz. André Rieu wird auf der Bühne von seinem beliebten Johann Strauss Orchester begleitet, sowie von einigen ganz besonderen Gastkünstlern undder talentierten jungen Sängerin Emma Kok. Seien Sie dabei und feiern Sie Musik, Liebe und weihnachtlichen Lichterglanz mit André Rieus neuem Weihnachtskonzert im Kino –„Gold and Silver“.