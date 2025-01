Andrej Ziltsov – Lebensrealität und Zukunftsaussichten in der Ukraine

Wie geht es den Menschen in der Ukraine drei Jahre nach dem Überfall Russlands auf ihr Land? Zum Zeitpunkt der Drucklegung unseres Programmheftes kann die aktuelle Situation nicht vorausgesehen werden. Doch bestimmte Grundfragen lassen sich schon vorher formulieren: Wie bewältigen die Menschen ihren Alltag? Wie hat sich das Verhältnis der Menschen zum Leben und zum Krieg

im Laufe dieser drei Jahre geändert? Wie blicken sie in die Zukunft ihres Landes zwischen Ost und West? Was gibt ihnen Hoffnung? – Andrej Ziltsov ist Ukrainer, lebt und arbeitet in Odessa als Priester in der Christengemeinschaft. Schon viele Male hat er dem Forum 3 seit Kriegsbeginn in menschlich-feiner und ausgewogener Art berichtet. Für diesen weiteren Beitrag sind wir ihm sehr dankbar.