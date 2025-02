»Hier im Kartoffelland gibt’s genau zwei Arten von Ausländern: die Angepassten, die ihren Döner ohne Zwiebeln, ohne scharf‘ essen, und die Kanaks, die sie dafür auslachen. Zu wem du gehören willst, musst du ziemlich früh entscheiden.«

Dessi führt ein Doppelleben: Im Münchner Brennpunktviertel Neuperlach gibt sie mit Jogginghose und Alman-Jokes die Assi-Ausländerin, im Innenstadtgymnasium trägt Daisy eine blonde Perücke, blaue Kontaktlinsen und spricht Hochdeutsch. Ihre jeweiligen Freund:innen hält sie voreinander geheim. Die Taktik funktioniert – bis sie eines Tages von Bo erwischt wird. Bo ist nicht nur Dessis Nachbar, sondern auch ihr Mitschüler und nun der Einzige, der ihre beiden Persönlichkeiten kennt. Prallen ihre beiden Welten endgültig aufeinander?

Anna Dimitrova wurde 1998 in Sofia geboren und zog im Alter von zwölf Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland. Als Jugendliche begann sie damit, sich in beiden Ländern anzupassen, indem sie das »Kanak Kid« in sich an- oder ausknipste. Sie arbeitet heute als Drehbuchautorin.

Dauer: 60-70 Min.