"bühne frei...": Anny Hartmann - "Klima-Ballerina"

In ihrem Solo „Klima-Ballerina“ verbindet Anny Hartmann politische Schärfe mit unterhaltsamer Leichtigkeit und zeigt, dass Umweltschutz weder belehrend noch verbotslastig sein muss.

Als studierte Diplom-Volkswirtin versteht sie wirtschaftliche und politische Zusammenhänge bis ins Detail, übersetzt komplexe Themen jedoch so, dass sie für das Publikum nachvollziehbar, humorvoll und pointiert erfahrbar werden. Mit scharfem Verstand, bissiger Zunge und einer gehörigen Portion Witz entlarvt Hartmann Absurditäten in Politik und Gesellschaft, ohne belehrend zu wirken.

Besonders ist ihr spielerischer Ansatz: Sie tanzt, agiert spontan mit dem Publikum und bringt ihre Botschaften auf unkonventionelle Weise rüber – der Titel „Klima-Ballerina“ ist dabei Programm, denn sie „tanzt den Mächtigen auf der Nase herum“. Die Mischung aus fundierter Analyse, Kabarettkunst und tänzerischer Inszenierung macht das Programm einzigartig. Mit über 120 Live-Auftritten im Jahr und TV-Erfahrungen u. a. bei „Die Anstalt“ (ZDF), „Alfons & Gäste“ (ARD) oder „ZDF Magazin Royale“ überzeugt Hartmann nicht nur durch Humor, sondern auch durch politische Klarheit und eine unverwechselbare Bühnenpräsenz, die sie zur legitimen Nachfolgerin von Dieter Hildebrandt macht.