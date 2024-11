Im poetischen Text »Anthropologie des Wassers« der Lyrikerin Anne Carson haben Bewegung, Begegnung und Wasser eine existentielle Bedeutung für eine Protagonistin und ihr Verhältnis zum an Demenz erkrankten Vater. Sie reist, um Schmerz und Ohnmacht zu überwinden, in die sie die Krankheit ihres Vaters gestürzt hat. Die Pilgerreise zum Wasser führt sie gleichzeitig auch zu einem unerwarteten inneren Ziel. Auszüge aus dem Text der kanadischen Schriftstellerin stehen im Mittelpunkt des inszenierten Konzertformats. Teresa Raff (Harfe) und Isabelle Raphaelis (Querflöte) spielen u. a. Werke von Wagner, Mahler, Gisladottir und Boulanger. Als Schauspielerin wirkt Julia Blechinger mit, als Dramaturgin Marisa Burkhardt. Konzept und Inszenierung: Joosten Ellée, Leiter PODIUM Esslingen. Anne Carson, geb. 1959 in Toronto, gehört zu den bedeutenden Dichter:innen der Gegenwart. Sie ist Professorin für klassische Philologie und Homer-Spezialistin. Ein Teil ihres Werks ist in deutscher Übersetzung erschienen, darunter »Anthropologie des Wassers« im Jahr 2014, übersetzt von Marie-Luise Knott.