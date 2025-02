Anthropozän, das Menschenzeitalter

Vortrag mit Dr. Anton Hegele

Haben die Menschen die Erde so massiv verändert, dass eine neue Erdepoche angebrochen ist? Darüber diskutieren und forschen Wissenschaftler seit über 20 Jahren. Der Vorschlag, ein neues Erdzeitalter, das Anthropozän, auszurufen ist dieses Jahr von der Internationalen Stratigraphischen Kommission abgelehnt worden.

Der Vortrag geht auf die Findung von Erdzeitaltern ein und wie sie definiert werden. Es stellt das Anthropozän der Befürworter vor, die sich schon auf eine Lokalität in Kanada geeinigt hatten, wo man den Beginn des Menschheitsalters deutlich sehen kann. Diesen wollte man auf die 1950er Jahre legen, in denen radioaktives Material von Atombombenversuchen sich weltweit abgesetzt hat und so eine Zeitmarke im Bodenhinterlassen hat. Für Mitglieder des NABUs und des Naturkundeverein kostenfrei.