Antimatter | Support: Reset Code - XXV

ANTIMATTER

Antimatter, eine britische Dark-Rock-Band, ist das Soloprojekt des langjährigen Gründungsmitglieds Mick Moss. Ursprünglich war das Projekt ein Duo, bestehend aus Gründungsmitglied Duncan Patterson (ehemaliger Bassist/Songwriter von Anathema) und Moss. Es war im Wesentlichen eine Verschmelzung zweier Soloprojekte, die im Tandem miteinander arbeiteten, wobei jedes Mitglied seine Songs alleine schrieb und arrangierte und sie später im Studio zu einem Album zusammenstellte. Auf diese Weise veröffentlichten die beiden drei gemeinsame Alben, Saviour, Lights Out und Planetary Confinement, nach denen Patterson 2005 die Band verließ, um eine andere Band, Íon, zu gründen. Moss setzte Antimatter als Erweiterung seiner eigenen Zeitlinie fort, die er auf den ersten drei Alben etabliert hatte, und veröffentlichte 2007 das vierte Album Leaving Eden. Es folgten „Live@An Club“ (veröffentlicht auf seinem eigenen Label Music in Stone), „Alternative Matter“, „Fear of a Unique Identity“, „The Judas Table“, „Too Late“, „Welcome To The Machine“, „Live Between The Earth & Clouds“ und zuletzt „Black Market Enlightenment“ im Jahr 2018. Der verstorbene US-Journalist Dewey Gurall beschrieb den Sound von Antimatter in einem Artikel in der Krakow Post im Jahr 2016 mit den Worten: „Während die frühen Alben eher einen Triphop-Vibe mit viel weiblichem Gesang hatten (man denke an Portishead oder Zero 7), werden heutzutage diese Art von elektronischem Ambiente und Rhythmus mehr mit Artrock, Prog, Metal, Folk, Shoegazer, einer Prise klassischem britischen Pop und sogar Grunge integriert, während sie sich nie zu weit von der bereits erwähnten Darkwave-Sensibilität entfernen. Der Leadgesang wird vollständig und meisterhaft von Mick übernommen. Auf dem Papier könnte der Mix aus verschiedenen Genres so klingen, als ob er nicht funktionieren würde, vielleicht sogar als ob er ein ziemliches Durcheinander wäre. Stattdessen hat Moss aus so vielen verschiedenen Elementen etwas ganz und gar Originelles und emotional Bewegendes geschaffen."

RESET CODE

Reset Code sind eine vierköpfige Rockband aus dem Raum Stuttgart, gegründet 2015. Die eigenen Songs werden mit Tiefgang, modernen, unkonventionellen Sounds, voller launenhafter Stories und Sphäre verbunden. Wenn man der Musik unbedingt ein Etikett geben will, dann ist es Alternative Rock.