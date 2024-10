Diesen Herbst sind sie auf großer RODEO-TOUR 2024 quer durch Deutschland!

Die Schöne und das Biest, hier in einer Person – Lisa-Marie Watz, die Frontfrau der Band. Chris Bunnell, Ben Juelg und Julian Schuetze liefern der gesanglichen Naturgewalt ein instrumentales, brachiales Podest.

Dass es musikalisch schon länger in die richtige Richtung läuft, zeigten die ersten Single V.Ö.s "Break Out" (2020) und "Break the Silence" (2021). Diese schafften es direkt auf die Playlisten der Top Rock Radiostationen wie RADIO BOB!, ROCKANTENNE, Radio21 und Star FM. Auch die TV Sender WDR und HR wurden auf die Band aufmerksam und luden sie 2021 zu den Formaten "WDR Rockpalast" und "bühnefrei" ein.

Und die rote Powermaschinerie geht ohne Umwege weiter! Dieses Jahr startete direkt mit 2 Shows auf der 70000 Tons of Metal, der weltweit größten Heavy Metal Cruise durch die Bahamas. Ein gigantischer Schritt und großes Abenteuer für die Hessen! Im Sommer 2024 sind APRIL ART für über 25 Festivals bestätigt, (unter anderem WACKEN Open Air, ALPEN FLAIR in Südtirol, METALFEST OPEN AIR in Tschechien, ROCK AM HÄRTSFELDSEE uvm).

Das Jahr 2023 war bestimmt von dem, was Musiker am liebsten machen, touren, touren, touren. Nach einer Frühjahrs Special Guest Tour und einer fetten Festivalsaison ging es im Herbst 2023 auf große Headliner-Tour, die 20 Shows umfasste. Die harte Arbeit hatte sich gelohnt, viele der Shows waren ausverkauft!

April Art live zu hören ist ein Erlebnis für sich. Die Energie, die die Gruppe auf der Bühne entfesselt, ist beispiellos. Mit ihrer aufregenden Mischung aus hartem Metal mit melodiösen Passagen, die durch elektronische Elemente und Hip Hop Einflüsse aufgewertet werden und einer fantastischen weiblichen Stimme mit wahnsinnig viel Dreck und gleichzeitig starken Emotionen, entfesselt April Art eine große Portion positiver Energie, die einem den Kopf verdreht.