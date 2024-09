#AInsamkeit #screentime #lectureperformance

»Mein Körper, in seinem Zimmer, und ich – wir sind gut vernetzt. Eigentlich ist doch alles okay, denke ich, und trotzdem fühle ich mich anders.« Elena Sofie Böhler führt durch eine szenische Versuchsanordnung gegen Einsamkeit und tritt dabei in Austausch mit einem digitalen Gegenüber.