Audition YFDC

Der „UDO Hip Hop Vize Europameister 2022“ sucht Mitglieder, für seine neue Kids-Crew. Du bist zwischen 9 und 13 Jahre alt, Tänzer*in im Bereich Hip Hop / Urban Style und möchtest Dein Können mit einer Gruppe auf Meisterschaften unter Beweis stellen? Dann melde Dich für unsere Audition am 18. Mai 2025 um 12 Uhr an und zeige uns, dass Du die Person bist, die eines der Mitglieder der Crew sein wird. (Dauer etwa 3 Std.) Das musst Du mitbringen • Ehrgeiz und Spaß am Training • Gute bis sehr gute Kenntnisse im Bereich Hip Hop (Kenntnisse in weiteren Urbanen Stilen von Vorteil) • Teamgeist und Zuverlässigkeit • Zielstrebigkeit und Disziplin • Viel Spaß und eine positive Einstellung Wir bieten • Spezielles Crew Training • Dance Flatrate in der NYCDS • Sondertraining Dance Team • professionelle Trainingsbedingungen & Betreuung • regelmäßige Auftritte • Teilnahme an Wettbewerben