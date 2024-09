Aura Dione - „Mirrorball of Hope“ Tour 2024

Im Gegensatz zu anderen Sängern und Sängerinnen, die sich ganz in die Hände ihrer Produzenten begeben und nach deren Ermessen formen lassen, hat sie das nötige Talent und die ungebremste Energie, um alles selbst zu machen.

2008 landete die zierliche und selbstbewusste Musikerin mit dem eleganten Modegespür und der Schwäche für schöne Schuhe ihren ersten Nummer-1-Hit in Deutschland: „I Will Love You Monday“ erreichte Platinstatus, gelangte in die Top 10 in vielen europäischen Ländern und das dazugehörige Video wurde bereits mehr als 100 Millionen Mal in den sozialen Netzwerken angesehen. Die zweite Single „Song For Sophie“ hielt sich 22 Wochen in den deutschen Charts und auch ihre dritte Auskopplung, „Something From Nothing“ gelangte in die Charts.

Drei Jahre später begeisterte AURA DIONE erneut ganz Deutschland und kam mit „Geronimo“ zum zweiten Mal auf Platz 1 der Charts. Die einzige andere Dänin, die gleich zwei Spitzentitel im Nachbarland platzieren konnte, war der 60er-Jahre-Schlagerstar Gitte („Ich will nen Cowboy als Mann“). Das ist jedoch die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden Sängerinnen. AURA selbst sieht sich eher in der Nachfolge von Dolly Parton. Ihre zweite Single „Friends“ erreichte die Top-6 der europäischen Single Charts und wie schon beim ersten Album schaffte es auch die dritte Single „In Love With The World“ in die Charts.

Auf ihrem dritten Album „Can‘t Steal The Music“ präsentierte AURA DIONE ein berauschendes Kaleidoskop an Stilen und Produktionstechniken. „Wenn sich ein Song leicht auf der Gitarre spielen lässt, weiß man, dass er gut ist“, erklärt sie. Diese und weitere Grundsätze übernahm Aura von ihrem Vorbild Bob Dylan, für den jeder Song zuallererst immer genau das sein musste: ein Song.

"The journey from Heartbreak to Hope is now complete!" – mit diesen Worten kommentierte AURA DIONE die Veröffentlichung ihrer EP "Fearless Lovers" (VÖ.2020), darauf u.a. die Songs "Shania Twain" und "Last Man In The World" . Aber komplett ist ihre musikalische Reise noch lange nicht – das Jahr 2024 wird ein Spannendes für die Vollblutmusikerin.