Aus 4 wird 1 - Gefäße aus Ton - Was ist innen, was ist außen?

Im Rahmen der Interkulturellen Woche zum Thema „Grenzen und Freiheit“ laden wir Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren zu unserem Projekt „Aus 4 wird 1“ ein. Unser Programm besteht aus vier scheinbar abgegrenzten Bereichen, die im Verlauf des Projektes zu einem harmonischen Ganzen zusammenwachsen und so einen künstlerischen Austausch ermöglichen. Denn Kreativität kennt keine Grenzen.

Am Samstag gestalten wir gemeinsam Gefäße aus Ton - verrückte Tassen, ungewöhnliche Schalen und verspielte Teller. Die Gefäßwand stellt hier eine Grenze zwischen dem Innen und dem Außen dar. Können wir Grenzen durch unsere neuen Ideen auflösen? Es bleibt spannend, welche ungewöhnlichen Gefäßobjekte entstehen. Zum Abschluss können wir die entstandenen Objekte mit unseren inneren Werten befüllen und gemeinsam anstoßen.

Am besten funktioniert das Projekt, wenn ihr an allen vier Terminen teilnehmt. Solltet ihr nur an einzelnen Terminen teilnehmen können, ist das aber auch kein Problem. Anmeldung mit Namen und Alter an: kiener@vhs-aalen.de.