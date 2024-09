Aus 4 wird 1 - stark, respektvoll und frei

Im Rahmen der Interkulturellen Woche zum Thema „Grenzen und Freiheit“ laden wir Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren zu unserem Projekt „Aus 4 wird 1“ ein. Unser Programm besteht aus vier scheinbar abgegrenzten Bereichen, die im Verlauf des Projektes zu einem harmonischen Ganzen zusammenwachsen und so einen künstlerischen Austausch ermöglichen. Denn Kreativität kennt keine Grenzen.

Wir üben uns darin, die eigenen Gefühle und Grenzen noch besser wahrzunehmen. Gleichzeitig lernen wir respektvoll miteinander umzugehen sowie eigene und fremde Bedürfnisse wahrzunehmen und zu respektieren. Damit finden wir eine Balance zwischen unseren persönlichen Grenzen und der Freiheit anderer. Durch das Training werden wir selbstsicherer in unserem Auftreten und unserer Kommunikation.

Bitte ein kleines Vesper, etwas zu Trinken und ein Stiftemäppchen mitbringen.

Ab 13:30 Uhr sind alle Eltern zu einer kurzen Info über die Inhalte eingeladen.

Am besten funktioniert das Projekt, wenn ihr an allen vier Terminen teilnehmt. Solltet ihr nur an einzelnen Terminen teilnehmen können, ist das aber auch kein Problem. Anmeldung mit Namen und Alter an: kiener@vhs-aalen.de.