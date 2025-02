Ausstellung im Schloss - KLAUS FISCHER

en passant

Beiläufiges - Alltagsszenen – Gruppen von Menschen:

mit distanziertem Blick schaut Klaus Fischer auf anonyme Menschenmengen, meist von oben gesehen.

Es ist die Distanz, die hier im Kontrast steht zu seiner jahrelangen Beschäftigung mit der menschlichen Figur mit dem individuellen Ausdruck, die er in einer Vielzahl von Portraits und Charakterstudien gesucht hat .

Kein flüchtiger Moment, kein konkreter Ort, wird in diesen meist in Serien gemalten „ Alltagsbildern “ festgehalten, es sind vielmehr inszenierte Bildkompositionen mit Figuren, starken Schatten und geometrischen Texturen, die in ein Wechselspiel treten und eine ganz eigene Bildwirkung und Räumlichkeit schaffen.

Am deutlichsten wird dies in der Serie der „ Labyrinthischen Landschaften “, surreal anmutenden, spielfeldartigen Räumen, in denen sich die Figuren durch collageartig verwendete Versatzstücke der Wirklichkeit bewegen.

KLAUS FISCHER

1959 geboren

Studium der Architektur in Stuttgart

Gastsemester an der Freien Kunstschule Stuttgart

2005 / 2009 Malerei bei Xenia Hausner, Katrin Plavcak und Monika Bär

Seit 2003 als freischaffender Künstler tätig

Mitglied im BBK Karlsruhe

Mitglied im Künstlersonderbund Realismus der Gegenwart, Berlin

Zahlreiche Ausstellungen:

u.a. Villa Strecchius Landau mit Rolf Kurz (Skulptur) 2017,

Galerie Zaiss in Aalen 2017 €

Villa Berberich Bad Säckingen mit Rolf Kurz (Skulptur) 2018

Wasserschloss Glatt /Sulz 2022 (E)

Galerie im Oberlichtsaal Sindelfingen mit Birgit Feil (Skulptur) 2022

Städtische Galerie Wetzlar 2024

Kunstbezirk Stuttgart 2024

Ludwigsburg, im Württembergerischen Kunstverein Stuttgart