Ausstellung im Schloss - Carola Dewor

"Nicht-Sichtbares im Sichtbaren"

Ausstellung im Schloss – 13.10.- 29.11.2024

Vernissage am 13.10.2024, 11.00 Uhr, Roter Saal, Schloss Donzdorf

In einem Raum zu sein bedeutet für mich, die Dimension, das Licht, die Luft, die Farben und Dinge mit meinem Körper und meinen Sinnen wahrzunehmen. Es ist ein intensiver Prozess, tief in eine Atmosphäre einzutauchen und dem, was mich inspiriert, eine eigene Interpretation zu geben. Und immer wieder staune ich über das Wunder, dass ich diese Empfindungen durch die Malerei unmittelbar sichtbar machen kann. Ich lade die Betrachter ein, diese Bildräume zu betreten und sich dabei selbst zu entdecken.

CAROLA DEWOR

1978 - 1985 Universität der Künste, Berlin

1982 - 1983 Stipendium California Institute of The Arts, Los Angeles

1984 Meisterschülerin von Prof. Klaus Fußmann, UdK Berlin

1987 - 1991 Atelier in Hamburg seit 1991 Atelier in Tübingen

1994 Arbeitsaufenthalt Saõ Paulo, Brasilien

1995 Künstlerbund Tübingen

1997 Gründung Privatschule „kunstlabor - dewor“, Tübingen

2019 Artist in Residence, Waaw Institute, Saint-Louis, Sénégal

