Ausstellungseröffnung: Moderne Gefühle. Fotografien von Ingolf Thiel 1975–1985

Unter dem Titel „Moderne Gefühle“ zeigt die Schau Fotografien der Jahre 1975 bis 1985 von Ingolf Thiel. 1943 in Danzig geboren und 1985 in Stuttgart verstorben, zählte Thiel um 1980 zu den innovativsten Fotografen in Deutschland. Die Freude am genreübergreifenden Arbeiten, die jene Jahre kennzeichnet, trieb auch Thiel beständig an. Mit Neugier und Enthusiasmus probierte er verschiedenes aus und machte es für seine fotografische Arbeit nutzbar.

Ingolf Thiel arbeitete für Industrie- und Modeunternehmen wie Daimler-Benz, Kodak, Bleyle, Breuninger oder Mustang. Seine Fotografien erschienen in Magazinen wie Elle, Gala, Linea Italiana, Nora und Playboy. Parallel dazu und mit zunehmendem Erfolg entstanden immer auch freie Arbeiten. Überraschend und faszinierend ist dabei die erstaunliche Konvergenz von Motivkanon, Ästhetik, Stilmitteln und Techniken in seinen angewandten und freien Fotografien, gleichermaßen verdichteter Ausdruck und Reflexion von Zeitgeist. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Deutschen Fotothek in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), die seit 2017 den Nachlass des Künstlers verwahrt.