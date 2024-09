Als Teenager hatte AVAION einen Traum: Den von einer goldenen Schallplatte, der er in seiner Phantasie auch schon einen festen Platz an der Wand seines Kinderzimmers zugewiesen hatte. Zwölf Jahre später hat sich dieser Wunsch erfüllt – mit dem Platin-Award für seine millionenfach gestreamte Debütsingle „Pieces“ mit der der deutsche Multiinstrumentalist und Songwriter Ende 2019 seinen globalen Durchbruch als einer der aufregendsten Shootingstars der internationalen Electronic Music-Szene feiern konnte.

Für den inzwischen 27-Jährigen erst der Beginn seines Weges, wie sich in der Folge zeigte! Inzwischen umfasst die Edelmetall-Bilanz von „Pieces“ Gold in Deutschland, Ungarn, Polen, Österreich, Slowakei, Platin in der Schweiz sowie Doppelplatin in Südafrika.

Seinen geheimnisvollen Namen trägt AVAION bereits seit frühen Kindertagen, in denen der damals 4-jährige Knirps beginnt, sich seine eigene musikalische Welt zu erschaffen: Auch sein Großvater und sein Vater waren Musiker, die den Nachwuchs von klein auf ermutigen, sich an den verschiedensten Instrumenten auszuprobieren: Keyboardunterricht mit 4, danach folgen Klavier mit 5, Kirchenorgel, Gesang im Kinder- und Jugendchor sowie das Gitarrenspiel. Später entdeckt er die elektronische Musik für sich – ein prägender Moment für den damals 13-Jährigen. „Solange ich denken kann, war ich besonders von elektronischen Klängen fasziniert“, blickt AVAION zurück. Schnell merkt er, dass er nicht nur selbst Musik machen, sondern sein Publikum auch zum Tanzen bringen will.

Neben dem Release seines Debutalbums „Selfreflection“ im April 2024, war seine „For the Vibes“ – Spring Tour in 10 Metropolen Europas ausverkauft und somit ein voller Erfolg! Alle Fans, die leider keine Chance hatten, seine Sets hautnah mitzuerleben, dürfen sich jetzt auf eine weitere Chance freuen: AVAION wird dieses Jahr im Herbst nämlich noch weitere Konzerte geben!