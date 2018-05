Axel Kraußes eitle Selbstdarstellung

AM KLAVIER: KLAUS HÜGL

Musikalisches Kabarett gehört zu Deutschland. Und das schon seit mehr als hundert Jahren. Intendant Axel Krauße zeigt in diesem Abend seine Sicht der Dinge und präsentiert Lieder verstorbener wie höchst lebendiger Kabarettisten. Eine Hommage an kritische Geister und spitze Zungen. Begleitet vom Pianisten Klaus Hügl serviert Krauße Texte und Lieder aus verschiedenen Zeiten mit feinem, tiefgründigen Humor zu den unterschiedlichsten Themen dieser Welt. Assoziativ, ungewöhnlich und immer wieder überraschend passt diese Selbstdarstellung in keine Schublade.