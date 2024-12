Wer Sänger Bernhard Weiss und seine Mannen auf der Bühne sieht, muss sich einfach von ihrer positiven Ausstrahlung anstecken lassen.

Axxis sind bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Heavy Metal und melodischem Hard Rock und konnte über die Jahre eine treue Fanbase hinter sich versammeln. Schon ihr Debütalbum "Kingdom of the Night" war ein riesiger kommerzieller Erfolg und gilt bis heute als Klassiker. Der Einfluss von Axxis ist nicht zu unterschätzen. Über die Jahre haben sie eine Menge gefeierter Alben veröffentlicht, darunter "The Big Thrill" und "Paradise in Flames".

Weiss ist bekannt für seine kraftvolle Stimme und charismatische Bühnenpräsenz und die Songs der Band machen zweifelsohne süchtig. Zudem begeistern die Jungs mit ihren aufwendigen und visuell beeindruckenden Bühnenauftritten. Ihr könnt also getrost davon ausgehen, dass Axxis euch auch mit ihrem neuen, im Sommer erscheinenden Album zünftig einheizen werden und natürlich auch im Rahmen ihrer Tournee im September 2024 sowie bei ihren beiden großen Jubiläumskonzerten Ende des Jahres.