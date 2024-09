AzubiSpot - Die Bildungsmesse im Kino

Spannende Unternehmen in angenehmer Kino-Atmosphäre kennenlernen Das Besondere am AZUBISPOT: Qualitativ hochwertige Gespräche zwischen Besucher:innen und Ausstellern stehen im Mittelpunkt. In angenehmer Kino-Atmosphäre erwarten die Besucher:innen rund 20 Aussteller - allesamt besonders attraktive Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Mit den Unternehmen in Kontakt kommen die Besucher:innen auf zwei Arten: Zum einen an den Infoständen im Foyer des Kinos. Zum anderen währender der 15-minütigen Live-Präsentationen auf großer Kinobühne. Hier zeigen die Unternehmen, welche beruflichen Möglichkeiten sie bieten. Und nehmen sich im Anschluss Zeit für intensive Gespräche. Kinokarten als Dankeschön Spezielle Aktionen bieten den Besucher:innen einen besonderen Anreiz für gute Gespräche und rege Vortragsbesuche: So berechtigt beispielsweise jedes Gespräch mit einem der Unternehmen die Besucher:innen zum Spiel an der virtuellen Slot-Maschine, an der JEDER etwas gewinnt. Und wer sich vier Unternehmensvorträge anhört, erhält als Dankeschön eine Kinokarte. Jede Menge Anreize also, sich intensiv über Ausbildungs-, Studien- und Karrieremöglichkeiten zu informieren! Das macht den AZUBISPOT zu einer Bildungsmesse der ganz besonderen Art.