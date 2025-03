BIX TIPP: K.Zia

K.ZIA ist eine in Berlin lebende, in Brüssel geborene und aufgewachsene, multitalentierte Künstlerin, die für ihre fesselnden und gefühlvollen Performances, Visuals und Musik bekannt ist. Sie verfügt über eine einzigartige und gefühlvolle Stimme, in der sich ihre vielfältigen musikalischen Einflüsse widerspiegeln. Sie vermischt Elemente aus R&B, Soul und AfroPop zu einem zeitgemäßen und zeitlosen Sound, der oft Elemente von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit enthält.

Als Tochter eines Vaters aus Martinique und einer international gefeierten belgisch-kongolesischen Künstlerin (Zap Mama) ist K.ZIA mit einer Vielzahl von Kulturen und Musik aufgewachsen, was sich in ihrem künstlerischen Schaffen widerspiegelt. Aufgewachsen auf der Bühne, verfeinerte sie ihre Fähigkeiten als Backgroundsängerin auf Tourneen mit ihrer Mutter und trat neben ihrem Vater in spektakulären Zirkus- und Theatershows auf.

Im Jahr 2018 zog K.ZIA nach Berlin und veröffentlichte ihre Debüt-EP „RED“. Seitdem wurde sie eingeladen, auf der ganzen Welt aufzutreten, sowohl als Headliner als auch als Vorgruppe für namhafte Künstler wie Sampa The Great, Omar Lyefook, Tayla Parx, Kota the friend und viele mehr, und hat mit Künstlern aus allen Genres und Generationen zusammengearbeitet.

Im Januar 2022 veröffentlichte K.ZIA ihr Debütalbum „Genesis“, begleitet von einem visuell beeindruckenden Universum. Das Album wurde in nur wenigen Monaten über 2,5 Millionen Mal gestreamt und von Fans und Presse wie Rolling Stones, Elle oder Vogue gelobt, was ihren Status als aufsteigender Star festigte.

Im Jahr 2023 betritt sie die Welt des Kinos mit ihrem ersten Filmauftritt als Hauptdarstellerin in „Les vengeances de Maitre Poutifard“ an der Seite eines der renommiertesten französischen Schauspieler: Christian Clavier. Sie arbeitet weiterhin synchron, gründet ihre eigene Agentur GRIOH für kreative Leitung und Branding und veröffentlicht gleichzeitig „Kintsugi Heart“, eine 6-Track-EP, auf der sie ihre Erfahrungen mit der Depression im Jahr 2021 teilt.