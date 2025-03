BIX TOP ACT: Ari Hoenig Trio

Ari Hoenig (geboren am 13. November 1973 in Philadelphia, Pennsylvania) ist ein Jazz-Schlagzeuger, Komponist und Pädagoge, der für seine ungewöhnliche und intensive Herangehensweise an das Schlagzeugspiel bekannt ist, bei der er komplexe Rhythmen in direkter Harmonie mit anderen Gruppenmitgliedern betont. Ari ist vor allem dafür bekannt, dass sein Schlagzeugspiel nicht nur darauf beschränkt ist, das Tempo zu halten, oder ein Nebenthema der Musik ist, in der er spielt, sondern dass er das Trommeln zu einem unverzichtbaren Teil der Aufführung erhebt. Hoenig ist auch für seine einzigartige Fähigkeit bekannt, die Tonhöhe einer Trommel mithilfe von Trommelstöcken, Schlägeln und sogar Teilen seines Körpers (wie seinen Händen und Ellbogen) zu verändern. Mit dieser Technik kann er jede Note der chromatischen Tonleiter, praktisch jede Melodie spielen und sogar über eine Akkordstruktur improvisieren, wie es jeder andere Instrumentalist tun würde. Hoenig wurde in eine Familie klassisch ausgebildeter Musiker hineingeboren. Da sein Vater Chordirigent und seine Mutter Geigerin war, kam er schon früh mit klassischer und Volksmusik in Kontakt. Als Kind spielte er sowohl Klavier als auch Geige, als Teenager Rock- und Metal-Schlagzeug, bevor er sich dem Jazz und der improvisierten Musik zuwandte. Ari hat als Leader 14 CDs aufgenommen, geschrieben und produziert. Er hat drei Lehrbücher, vier Lehr-DVDs und ein Liederbuch geschrieben und veröffentlicht. Derzeit tourt seine Gruppe weltweit und tritt regelmäßig im legendären New Yorker Jazzclub Smalls auf.

Ari ist derzeit auf Tournee und tritt mit seinem Trio bestehend aus Gadi Lehavi am Klavier und Ben Tiberio am Bass sowie seinem Quartett mit Tivon Pennicott am Tenorsaxophon auf, mit dem er 2013 den BMW Welt-Wettbewerb gewann. Zu den weiteren Künstlern, mit denen Hoenig aufgetreten ist oder Aufnahmen gemacht hat, gehören Shirley Scott, Jean Michel Pilc, Mike Stern, Kenny Werner, Joshua Redman, Wayne Krantz, Kurt Rosenwinkel, Robert Glasper, Richard Bona, Chris Potter, Toots Thielemans, Pat Martino, Billy Childs.

Besetzung: Ari Hoenig (dr); Gadi Lehavi (p); Ben Tiberio (b)