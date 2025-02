BIX TOP ACT: Ethan Iverson Trio

Der Pianist und Komponist Ethan Iverson hat die Veröffentlichung seines zweiten Blue-Note-Albums „Technically Acceptable“ für den 19. Januar angekündigt, ein weitreichendes neues Projekt voller Wendungen, bei dem Iverson an der Spitze zweier verschiedener Trios steht – mit den Bass-/Schlagzeug-Teams Thomas Morgan/ Kush Abadey und Simon Willson/Vinnie Sperrazza spielen eine Reihe beeindruckender neuer Originale sowie einzigartiger neuer Versionen von Roberta Flacks „Killing Me Softly With His Song“ und „Round Midnight“ von Thelonious Monk, letzteres mit Rob Schwimmer am Theremin. Das Album endet mit der aufgezeichneten Premiere von Iversons Klaviersonate, die von Iverson selbst mit einer Glanzleistung dargeboten wird.

Sehen Sie, wie Iverson, Morgan und Abadey die Lead-Single „Conundrum“ – den Iverson als Titelsong für eine imaginäre Spielshow postuliert – live im Studio aufführen. Das Trio wird die Veröffentlichung des Albums vom 23. bis 28. Januar im Village Vanguard in New York City feiern, gefolgt von Europa- und US-Tourneen. Unten finden Sie eine vollständige Liste der Termine.

„Mich interessiert der Versuch, diese fast archaischen Formen auf modernistische Weise zu verarbeiten“, sagt Iverson. „Wenn ich mit Thomas und Kush einen 12-Takt-Blues spiele, klingt das überhaupt nicht nach 1944. Es hört sich an wie 2023. Gleichzeitig ist es aber auch ein gravierender Rückschlag. Da verbinde ich mich mit jemandem wie Jaki Byard, der mit Eric Dolphy die aktuellste kreative Musik spielen oder hinter einem Blues-Sänger spielen und sich rundum wohlfühlen könnte. Und wenn er Solo oder Trio spielte, kam alles auf einmal heraus.“

Die geschichtsübergreifende Fülle an Einflüssen und Epochen, die Iverson als Pianist, Komponist und Kritiker untersucht hat, kommt in „Technically Acceptable“ auf oft überraschende und reizvolle Weise zum Vorschein. In der Vergangenheit hat Iverson seine Leader-Termine genutzt, um mit Ältesten wie Billy Hart oder Jack DeJohnette in Kontakt zu treten und von ihnen zu lernen. Letzterer war auf Iversons Blue-Note-Debüt „Every Note Is True“ aus dem Jahr 2022 zu sehen. Hier arbeitet er ausschließlich mit jüngeren Musikern zusammen, die selbst in den prägnanten Formen dieser kurzen Melodien, deren popartige Präzision an seine Zeit mit The Bad Plus erinnert, reichlich Raum für freie Erfindungen finden.

Durch ein Repertoire, das auf spielerische und dennoch einfallsreiche Weise unzählige Punkte der Jazz- und Klassik-Zeitlinien berührt, verschafft sich Iverson die Referenz, die dem Album den Namen gibt. „Wenn ich den Maßstab meiner eigenen Arbeit nehme: Ich bin auf einer Reise, aber ich glaube, sie ist noch nicht zu Ende. Mein erstes Album hieß „School Work“; Vielleicht schaffe ich in weiteren zehn Jahren das Album „Flawless Masterpiece“. Im Moment bin ich technisch akzeptabel.“