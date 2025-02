BIX TOP ACT: Mark Lettieri

Mark Lettieri ist Gitarrist, Komponist, Produzent und Dozent aus Fort Worth, TX. Er beherrscht eine Vielzahl von Stilrichtungen und nimmt praktisch jedes Genre der Popmusik mit Independent- und Majorlabel-Künstlern auf. Er komponiert und produziert auch Original-Instrumentalmusik unter seinem eigenen Namen.

Lettieri wurde in der San Francisco Bay Area geboren und kam über die Texas Christian University (TCU) nach Texas, wo er Werbung und Öffentlichkeitsarbeit studierte und an Leichtathletikwettkämpfen teilnahm. Er ist seit der Mittelschule ein leidenschaftlicher Gitarrist und begann seine Musikkarriere nach seinem Abschluss an der TCU im Großraum Dallas/Fort Worth.

Durch seine Tätigkeit in der lebendigen Metroplex-Gospel- und R&B-Szene schloss sich Lettieri 2008 der Jazz-/World-Gruppe Snarky Puppy an, wo er als Gitarrist, Arrangeur und Komponist mitwirkt. Seine Arbeit mit der Gruppe hat zu drei GRAMMY Awards und regelmäßigen Tourneen geführt, wobei er auf allen Kontinenten außer der Antarktis aufgetreten ist.

Außerhalb von Snarky Puppy hat Lettieri fünf Alben als Leader veröffentlicht: Knows (2011), Futurefun (2013), Spark and Echo (2016, Platz 2 bei iTunes Jazz und Platz 11 bei Billboard Jazz) Deep: The Baritone Sessions in (2019). , Platz 21 bei Billboard Jazz) und zuletzt Things of That Nature (2019, Platz 1 bei iTunes Jazz).

Im Jahr 2018 schloss sich Lettieri der Vulpeck-Spin-off-Gruppe The Fearless Flyers an, in der Cory Wong und Joe Dart von Vulfpeck an der Gitarre bzw. am Bass sowie der Schlagzeuger Nate Smith (Chris Potter, Pat Metheny) auftraten. Das Quartett hat zwei EPs veröffentlicht, The Fearless Flyers im Jahr 2018 und The Fearless Flyers II im Jahr 2019.

Lettieri hat Meilen mit der Neo-Soul-Ikone Erykah Badu, dem Gospelsänger Anthony Evans und dem Gewinner der 11. Staffel von American Idol, Phillip Phillips, gesammelt. Er trat auch mit unzähligen anderen Künstlern auf, darunter Nelly, Anthony Evans, Chrisette Michele, Myron Butler, N’dambi, Bilal und sogar den Komikern Dave Chappelle und Harry Shearer.

Zu den jüngsten Aufnahmen zählen David Crosby, 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem, Adam Levine, Kirk Franklin, Fred Hammond, Tori Kelly, Ledisi, Tamela Mann, Eric Roberson, Lecrae, Lupe Fiasco, Keyshia Cole, Xzibit sowie zahlreiche Radiosender und Fernseh-Jingles. Lettieri ist außerdem Mitglied von SKP, einem Produktionskollektiv unter der Leitung des GRAMMY-preisgekrönten Produzenten Symbolyc One (Kanye West, Beyoncé).

Er ist auch im Fernsehen zu sehen, in der Hausband der Marcus & Joni Show, einer christlichen Morgen-Talk-/Varieté-Show, die in über 200 Ländern vom Daystar Television Network ausgestrahlt wird.

Schließlich fungiert Lettieri als Kliniker und Ausrüstungsdemonstrator, oft im Auftrag von Unternehmen, die er unterstützt. nämlich J. Rockett Audio Designs, Supro, Grosh, Collings, Paul Reed Smith, Jim Dunlop und TC Electronic.

Besetzung: Mark Lettieri (git); Wes Stephenson (b); Daniel Porter (keys); JT Thomas (dr)