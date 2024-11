BIX TOP ACT: Tankus The Henge

Die freilaufenden Tankus The Henge, die chamäleonhaften Gonzo-Rock’n’Roller aus London, die immer auf Tour sind und nie aufhören, die Konsequenzen zu bedenken. Ursprünglich um das Songwriting von Jaz Delorean herum entstanden, sind sie heute eine eklektische Bande von international reisenden Musikern, die noch dazu unzählige Einflüsse aufweisen.

In Anlehnung an die unermüdlich tourenden Bands der späten 1960er Jahre fragen Tankus The Henge, was eine Band überhaupt ist. Sie ist live, sie ist originell, sie ist niemandem Rechenschaft schuldig. Für diese eine wilde Nacht voller Lichter, Sound und überwältigender Emotionen, um dann mit Reifenspuren im Staub in die Nacht zu rauschen. Mehr als 1.000 Auftritte sind absolviert, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie langsamer werden.

Sie haben die Bühnen des Glastonbury Festivals (UK), der Trans Musicales (FR), der Fusion (DE), des Montreux Jazz Festivals (CH), des WOMAD (E) und der Boomtown Fair (UK) in Brand gesetzt... und unzählige andere auf der ganzen Welt. Nach der Veröffentlichung von Luna Park! im Jahr 2020 (produziert von Gethin Pearson) beginnt die Band mit der Arbeit an Album #4 und wird ihre Arbeit in Zusammenarbeit mit visuellen Künstler fortsetzen, um ihre einzigartige Welt des Geschichtenerzählens zu erweitern.

Besetzung: Jaz Delorean (voc, keys, trb); Jack Price (git); Joao Mello (sax, keys, voc); Russell Evans (trb); Dan Hipkin (b); Joao Taborda (dr)