BIX TOP ACT: The Bill Stewart Trio

Das Bill Stewart Trio mit Larry Grenadier und Walter Smith III ist eines der aufregendsten Trios im Jazz und der improvisierten Musik. Sie sind in den letzten Jahren zweimal eine Woche lang im renommierten New Yorker Club Village Vanguard aufgetreten und haben eine Aufnahme mit dem Titel „Band Menu“ gemacht. Stewart und Grenadier haben in der Vergangenheit gemeinsam als Sideman in namhaften Bands gespielt, etwa in denen von Pat Metheny (eineinhalb Jahre lang 1999/2000 und dann noch einmal 2008) und John Scofield (1996–97). in vielen Aufnahmesituationen zusammen gespielt. Stewart spielte zum ersten Mal mit Walter Smith III auf einer Danny Grissett-Aufnahme und war sofort von seinem Sound und seiner individuellen Herangehensweise beeindruckt.

„Befreit von einem akkordischen Zentrum verschlingt das Trio die intellektuellen, aber dennoch gefühlvollen Kompositionen des Bandleaders wie galaktische Navigatoren und tauscht dabei Stöße durch den Kosmos aus. Jedes Lied wird einfach vorab präsentiert, dann mit Intensität, Einsicht und Freude zerlegt und ausgearbeitet.

Der Schlagzeuger/Komponist BILL STEWART ist seit über 30 Jahren einer der gefragtesten Schlagzeuger der Musikbranche. Wie Nate Chinen in der New York Times sagte: „Seine wahre Spezialität besteht darin, eine gute Band unerklärlicherweise besser klingen zu lassen.“ Als Sideman hat er mit John Scofield, Pat Metheny, Maceo Parker und vielen anderen aufgenommen und getourt. Seit über drei Jahrzehnten ist er Mitglied eines gemeinsamen Trios mit Larry Goldings und Peter Bernstein. Als Bandleader hat er im Laufe der Jahre stetig einige Projekte hinzugefügt. Blue Note Records veröffentlichte seine Aufnahmen Telepathy (1997) und Snide Remarks (1995), wobei letztere von der New York Times zu einer der zehn besten Aufnahmen des Jahres 1995 gewählt wurde. Es gab auch zwei Aufnahmen (Keynote Speakers und Incandeszenz) und zwei Europatourneen mit einem Trio, das Stewart mit Larry Goldings und Kevin Hays anführte, sowie die Quartettveröffentlichung Space Squid (Pirouet, 2015). Diese früheren Aufnahmen enthielten Klavier und Keyboards und legten Wert auf ungewöhnliche, farbenfrohe Harmonien. Die neue Veröffentlichung BAND MENU ist eine Abkehr von diesem Ansatz und hin zu einem sparsameren, melodischeren Ansatz ohne Akkordinstrumente. Zu diesem Konzept sagt Stewart: „Das Spielen mit Walter und Larry ohne Akkordinstrument lässt viel mehr Platz für das Schlagzeug, was mir die Möglichkeit lässt, diesen Raum mehr zu füllen, als ich es sonst tun würde, oder diesen Platz einfach dort zu lassen, was möglich ist.“ auch schön".

Als einer der am meisten bewunderten und versiertesten Bassisten der heutigen Jazzszene wurde LARRY GRENADIER von der New York Times als „ein zutiefst intuitiver“ Musiker und von der Zeitschrift Bass Player als Instrumentalist mit einem „fließenden Gespür für Melodien“ gelobt. Grenadier hat in Zusammenarbeit mit vielen der einfallsreichsten und einflussreichsten Musiker des Genres ein umfangreiches Werk geschaffen – von der frühen Zusammenarbeit mit den Saxophon-Ikonen Joe Henderson und Stan Getz bis hin zu jahrzehntelangen Auftritten an der Seite des Pianisten Brad Mehldau, von ausgedehnten Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem darunter Paul Motian und Pat Metheny, bis hin zu Co-Leitern des kooperativen Trios Fly (mit Mark Turner und Jeff Ballard) und des Quartetts Hudson (mit John Scofield, John Medeski und Jack DeJohnette). Im Jahr 2019 veröffentlichte ECM Records The Gleaners, eine Solo-Bass-Aufnahme von Grenadier, die begeisterte Kritiken erhielt.

WALTER SMITH III ist ein inspirierter junger Saxophonist und Komponist, der viel zu sagen hat. Obwohl es den Anschein hat, dass Smith eine neue Stimme in der Szene ist, ist er weithin als versierter Interpret, versierter Komponist und inspirierter Pädagoge anerkannt. Im Februar 2018 veröffentlichte er sein fünftes Album als Leader, „Twio“, mit seinem langjährigen Trio Harish Raghavan und Eric Harland, darunter Gastauftritte von Christian McBride und Joshua Redman. In der Tradition des Jazz hat sich Smith unter den Fittichen vieler Größen der Musik entwickelt. Walter ist/war Mitglied mehrerer legendärer Gruppen (Aufnahmen und/oder Tourneen), darunter die Roy Haynes Fountain of Youth Band, Terence Blanchard Quintet, Eric Harlands „Voyager“, Jason Morans In My Mind: Monk at Town Hall, Ambrose Akinmusire Quintett, die Christian McBride „Situation“, die Christian Scott-Gruppe und das Sean Jones Quintett, um nur einige zu nennen. Smith stammt ursprünglich aus Houston, Texas, lebt heute in Boston, MA und ist Lehrstuhlinhaber für Holzbläser am Berklee College of Music, wo er bei der Vorbereitung der nächsten Generation von Jazzstudenten hilft. Der legendäre Saxophonist Jimmy Heath sagte dazu: „Walter Smith ist ein perfektes Beispiel dafür, was mein Mentor Dizzy Gillespie sagte: „Man muss mit einem Fuß in der Vergangenheit und mit einem Fuß in der Zukunft stehen.“

Besetzung: Bill Stewart (dr, comp); Larry Grenadier (b); Walter Smith III (sax)