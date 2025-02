Badische Landesbühne: "Über Menschen"

Bracken, ein Dorf in der tiefsten Provinz. Dort hat sich Dora ein Haus gekauft, steht im Garten und gräbt ein Gemüsebeet um. Weg von Berlin war das Ziel. Weg von ihrem Freund Robert, der ein linksliberaler Hardliner geworden ist. Weg von ihrem Job in der Weltretter-Werbeagentur. Weg von der von Politik und Medien verkündeten Spaltung der Gesellschaft. Dora ist Skeptikerin. Eindeutigkeit ist ihre Sache nicht. Jetzt steht sie im Garten und gräbt. Ein Nachbar stellt sich ihr als „Dorfnazi“ vor. Ein anderer reißt ununterbrochen fremdenfeindliche Witze. Bei Dora setzt die Rassismusstarre ein. Bald merkt sie jedoch, dass nichts, was sie über Menschen, Politik und das Leben zu wissen glaubt, in Bracken gültig ist. Je mehr Dora Teil dieser Gemeinschaft wird, desto deutlicher zeigt sich: Über Menschen lässt sich nur eine Meinung bilden, wenn man ihnen begegnet. Juli Zehs Bestseller über Doras Stadtflucht wirft einen Blick hinter die festbetonierten Bilder vom Stadt- und Landleben. Und entdeckt eine Mitmenschlichkeit, die irritiert und herausfordert.