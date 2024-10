„Bin wieder da“, eröffnet badmómzjay druckvoll den ersten Track und Titelsong von „SURVIVAL MODE“. Nachdem ihre „Die Crowd geht dumm“-Clubtour für 2024 nach nur wenigen Minuten restlos ausverkauft war, meldet sich badmómzjay direkt mit einer weiteren Tour zurück – die Survival Mode Tour steht 2024 an. „Ich hatte immer das Gefühl im Survival Mode aufzuwachsen und irgendwie ist das immer noch so“, erklärt badmómzjay den Titel ihres neuen Albums und der gleichnamigen Tour. Die Geschichten die sie erzählt sind real, nah am Leben. Und doch kämpferisch, gesellschaftskritisch und sehr direkt. Nach genau dieser Mischung klingt SURVIVAL MODE: „Es gibt Songs, die etwas mehr nach vorne gehen, andere sind etwas aggressiver, dann gibt es die emotionalen Songs oder einfach Party-Tracks.“ Ihr zweites Album möchte badmómzjay auf ihrer Survival Mode Tour 2024 erstmals live performen. „Ich habe das Gefühl, dass ich das Album für die kleine Jordy gemacht habe. Und versuche ihr das zu geben, was sie sich niemals erträumt hätte“, sagt die Künstlerin über das Albumcover, das sie als Kind zeigt.

Mit der großen Hallentour geht für badmómzjay ein weiterer Traum in Erfüllung. Faktisch bedeutet das: 12 Tourstopps von Hamburg bis Stuttgart und eine volle Ladung Survival Mode! Tickets gibt’s ab dem 15. Dezember unter badmomzjaytickets. de.