Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Šíma.

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Freuen Sie sich an diesem Karfreitag auf eine ausgewählte Playlist und ein in die Tiefe der Musik gehendes Programm – angefangen von rauchigen Balladen, erdigen Bluesthemen und kreativen Improvisationen bis hin zu Songs, die Sie in die Atmosphäre des Jazz und Blues eintauchen lassen.

Besetzung: Axel Schlosser (tp); Libor Šíma (sax); Thilo Wagner (p); Jean-Philippe Wadle (b); Obi Jenne (dr)