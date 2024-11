Band in the BIX plays Miles Davis

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne (Foto), der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima. Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Seit einiger Zeit hat sich die Band in the BIX auf ausgewählte Repertoires konzentriert. Eines der spannendsten Programme ist die musikalische Begegnung mit der erfolgreichsten Jazzplatte aller Zeiten: Miles Davis' achtes Studioalbum, das 1959 aufgenommene "Kind Of Blue“. An zwei kurzen Recordingsessions ohne Probe davor aufgenommen und einzigartiger Wegbereiter in den modalen Jazz. Mit den Größen des Jazz hat Miles Davis ein einzigartiges Werk geschaffen, das heute von Band in the Bix in Bestbesetzung interpretiert wird.

Die „Kind of Blue“ hat aufgrund ihrer magischen Struktur und Besonderheit viel von dem, was man für kreatives aber auch tiefes inneres Empfinden nutzen kann, eine fast heilige Zusammensetzung von Musikern und Musik.

Im ersten Teil des Konzertes werden Songs von Miles Davis aber auch anderen Komponisten zu erleben sein, die in ihrer Art und ihrem Ausdruck ebenso wunderbar zur vorweihnachtlichen Atmosphäre passen.

Besetzung: Axel Schlosser (trp); Klaus Graf (as); Jürgen Bothner (ts); Martin Sasse (p); Jean-Philippe Wadle (b); Meinhard Obi Jenne (dr)