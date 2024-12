Chick Corea meets Michael Brecker

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger und Curator Meinhard "Obi" Jenne und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima, die sich als Keimzelle zahlreicher musikalischer Aktivitäten in Stuttgart seit nunmehr fast 30 Jahren auch mit diesem Projekt in der Kulturszene positioniert haben. Vom meisterlichen Umgang mit ihren Instrumenten geprägt, sind diese Musiker dem groovenden und swingenden Jazz verfallen sowie der Freude daran, neue musikalische Synergien zu entdecken und zu entwickeln.

Zur Stammbesetzung lädt Obi Jenne immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland ein und verfolgt in dem Ensemble unter dem Titel "Band in the BIX" seinen persönlichen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern. Dadurch entstehen immer wieder neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten oder ganze musikalische Thematiken werden vorgestellt.

Zum ersten Mal werden am heutigen Abend zwei besondere Programme ineinander verwoben und damit auch einer besonderen Zusammenarbeit zweier Musik-Titanen Tribut gezollt:

Chick Corea ist genreübergreifend einer der wichtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Seine zahlreichen Schaffensphasen sind Meilensteine der Musik zwischen Klassik und Jazz. Gerade sein auch an diesem Abend gespieltes Album „3 Quartets“ ist eines der wichtigsten Jazzalben nach der Gründerzeit des Jazz. Es gibt sich modern auch in der Besetzung mit Steve Gadd und eben Michael Brecker, traditionell in seinen Formen, teilweise auch suitenhaft abgelegt, vor allen Dingen aber groovig und jazzig mitreißend.

Zu der Zeit hatte Michael Brecker bereits tausende von Aufnahmen mit seinem Sound und seiner Inspriration veredelt und sich den Namen des „Unfehlbaren“ erarbeitet. Seine Studiosessions waren nie von langer Dauer, wenn nicht etwas im Studio kaputt war, denn sobald er spielte, war Perfektion das Wort der Wahl und alle verblüfft ob dieses Könnens und der Effizienz. Seine Zusammenarbeit mit Don Grolnik aber auch vielen anderen Musikern seiner Ära wird hier ebenfalls Gehör finden, Stücke zwischen Jazz und Fusion, Tradition trifft Moderne auf eindrückliche Art.

Diese wundervolle Musik wird mit Spielfreude und Kreativität interpretiert von den Musikerpersönlichkeiten der „Band in the Bix“.