Die 2012 gegründete BAND OF FRIENDS zelebriert das Gesamtwerk Rory Gallaghers. Das Quartett um Gerry McAvoy präsentiert ihr brandneues Studioalbum „Roll With The Punches“, sowie ein Live-Doppelalbum, aufgenommen im legendären Cavern Club in Liverpool. Gerry McAvoy (Bass) spielte von 1971-1991 mit Rory Gallagher. Am Schlagzeug wird er von Brendan O’Neill begleitet. Auch er spielte zusammen mit Rory Gallagher (1981-1991) und trat später der britischen R&B-Band Nine Below Zero bei.