„Barbaren“ von Maxim Gorki

Anspruchsvolle Theaterinszenierung des "Theater im Fluss" zu Maxim Gorki´s "Barbaren"

„Barbaren“ - ein selten gespieltes Schauspiel von Maxim Gorki.

Barbaren, das sind die Anderen. Scheusale, Ekel, Rohlinge, Grobiane, Wüstlinge, Unmenschen.

Barbaren, das sind die Fremden. Ihre wüsten Sitten, Gebräuche, Weltanschauungen, Religionen.

Barbaren, das sind die hinter den Grenzen. Die Gefahr bedeuten. Die unerwünschten Nachbarn.

Barbaren, das sind die Unverständlichen, die Stammler und Stotterer „brrrrr, brrrr - Barbaren“.

Barbaren, das sind brutale, primitive, unzivilisierte, ungebildete Menschen!

Sind die Bewohner des idyllischen Kreisstädtchens, in der das Leben in engen

festgeschriebenen Bahnen abläuft, der vollständige soziale Mikrokosmos vom schlauen Kleinbürgerkaufmann, dem beflissenen Beamten, dem des-

illusionierten Doktor, dem unterwürfigen Arbeitssuchenden, dem kaputten

Sozialschmarotzer - bis hinauf zum mächtigen Lokalpolitiker und der adeligen Hausbesitzerin, die Barbaren?

Oder sind die Ingenieure aus der Großstadt, deren Ankunft anfangs so sehnlich erwartet wird, die den Fortschritt und den Anschluss an die große Welt bringen sollen, der amoralische Zyganow und der so aufbaufreudige, aber gefühlsgrobe Tscherkun mit ihrem kalten Zynismus gegenüber der Welt, die ihnen keine Genüsse mehr zu bieten hat, die Barbaren?

Tscherkun liebt seine Frau Anna nicht mehr. Die hängt an ihm aus Schwäche und Hilflosigkeit. Lydia, die Adelige mit Herrenmoral, hat einen unterkühlten Flirt mit Tscherkun. Nadjeshda, die Frau des Steuerinspektors, die von dem Helden träumt, der sie aus dem Provinzsumpf erlöst, himmelt Tscherkun an. Sie selbst wiederum wird vom gesamtkleinstädtischen männlichen Personal verehrt, was sie ungerührt zur Kenntnis nimmt. Ihre monomane Fixierung auf Tscherkun gipfelt am Ende in Umarmung und Liebesgeständnis. Tscherkuns Frau Anna platzt in die Szene, der Doktor, der nicht in Tscherkun, sondern in dessen versoffenem Kompagnon Zyganow seinen Rivalen bei Nadjeshda sieht, will Genugtuung und droht mit der Pistole. Tscherkun, in seiner Liebesunfähigkeit und Egozentrik, erklärt die Umarmung mit Nadjeshda als Verirrung. Erst fassungslos, dann ernüchtert verläßt diese die Szene – und erschießt sich…

